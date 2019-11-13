У МВФ прокоментували майбутній візит до України
Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен розповів, що фонд сподівається на досягнення швидкого результату у перемовинах з українським керівництвом.
Джерело: інтерв’ю Томсена для "Голос Америки"
Пряма мова: "Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату. Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання. Давайте побачимо."
Деталі: Представник МВФ підкреслив, що Україна досягла прогресу у питанні очищення банківського сектору, стабілізації макроекономіки, фіскальній та монетарній політиці.
Томсен висловив розчарування у питанні подолання корупції в Україні та державного управління. Він вважає, що новий уряд має краще працювати у цьому напрямку.
За його словами, важливим є "зберегти незалежність центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію.
Нагадаємо:
Напередодні міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила, що місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер, 14 листопада.
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