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У МВФ прокоментували майбутній візит до України

Середа, 13 листопада 2019, 10:15

Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен розповів, що фонд сподівається на досягнення швидкого результату у перемовинах з українським керівництвом.

Джерело: інтерв’ю Томсена для  "Голос Америки"

Пряма мова: "Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату. Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання. Давайте побачимо."

Деталі: Представник МВФ підкреслив, що Україна досягла прогресу у питанні очищення банківського сектору, стабілізації макроекономіки, фіскальній та монетарній політиці.

Томсен висловив розчарування у питанні подолання корупції в Україні та державного управління. Він вважає, що новий уряд має краще працювати у цьому напрямку.

За його словами, важливим є "зберегти незалежність центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію.

Нагадаємо:

Напередодні міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила, що місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер, 14 листопада.

Ольга Гетьманець, УП

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