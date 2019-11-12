Бахматюк: я зустрічався з Богданом, великого захоплення там не було

Власник ВіЕйБі Банку Олег Бахматюк заявив, що спілкувався з керівником Офіса президента Андрієм Богданом щодо рефінансування свого банку, але домовленностей не досяг.

Про це він повідомив в інтерв’ю ЕП.

"Я зустрічався з Андрієм Богданом. І з питання рефінансу, і з іншого питання. А саме щодо створення компанії для роботи з Китаєм. Ми хотіли вирішити питання з фінансовими можливостями, зробити щось добре для держави", - заявив Бахматюк.

"Зійшлися на тому, що будемо працювати з Фондом гарантування і всіма іншими. А потім, наскільки я розумію, щось перегралося. Великого захоплення там не було", - резюмував Бахматюк.

Нагадаємо:

Увечері 11 листопада Національне антикорупційне бюро заявило про затримання у справі мільярдного рефінансування НБУ, яке перед самим банкрутством отримав "ВіЕйБі банк" Олега Бахматюка.

Було затримано сім осіб. Нацбюро наголосило, що серед них — колишні та чинні посадовці Національного банку та "ВіЕйБі банку", а також менеджери приватних компаній, пов'язаних з Бахматюком.

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Економічна правда