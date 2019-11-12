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Річкові перевезення мають зрости втричі — Криклій

Вівторок, 12 листопада 2019, 13:28
 

Міністерство інфраструктури планує збільшити об’єм річкових перевезень в три рази, та відремонтувати в 2020 році 4 шлюзи для безпеки судноплавства.

Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, під час представлення планів відомства на майбутнє.

Криклій заявив, що реформа у сфері водного транспорту розширить можливості інфраструктури України. 

"Розвиток річкових перевезень дозволить розвантажити дороги та захистити їх від руйнування, а також сприятиме створенню нових робочих місць за рахунок збільшення замовлень для українських суднобудівельних компаній", - зазначив міністр.

Криклій також заявив, що 2020 році буде відремонтовано 4 шлюзи для забезпечення безпеки судноплавства.

Нагадаємо, що у жовтні Криклій заявив, що перші перевезення внутрішнім водним транспортом з Білорусі в Україну можуть відбутися вже з наступного року.

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Криклій Мінінфраструктури

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