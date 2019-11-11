"Брусничка" Ахметова йде з ринку через борги в 1 мільярд та війну

Компанія "Український Рітейл", що входить до групи СКМ Ріната Ахметова, закриває мережу супермаркетів "Брусничка" через втрату магазинів на окупованих територіях та заборгованість у понад 1 мільярд гривень.

Про це заявив генеральний директор "Українського Рітейла" Євген Хворостянко, в інтерв’ю НВ.

"З моменту початку воєнного конфлікту на Донбасі "Український рітейл" позбувся 53 магазинів, що залишилися на непідконтрольній території. Це були найбільші магазини в мережі Брусничка, вони приносили 80% всього прибутку", — говорить Хворостянко.

Зазначається, що спочатку "Брусничка" переїхала і спробувала розвиватися у Дніпрі, але через високу конкуренцію ідея провалилась.

Заборгованість компанії становить 1,098 млрд грн, сказано в ухвалі суду. Банкам компанія винна близько 186 млн грн, співробітникам — 6,5 млн грн. Але найбільша заборгованість, в розмірі 652 млн грн у ритейлера перед постачальниками.

Повідомляється, що активів компанії не вистачить, щоб розрахуватися з усіма боргами. Балансова вартість активів "Українського рітейлу" становить близько 223 млн грн, а розмір дебіторської заборгованості — близько 34 млн грн.

Нагадаємо, що Брусничка — це друга українська мережа після Амстора Вадима Новинського, яка закривається після початку війни на Донбасі. 3 жовтня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" і відкрив ліквідаційну процедуру.