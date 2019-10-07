Суд визнав банкрутом торгову мережу Новинського

3 жовтня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" і відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це повідомляє Finbalance.

Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника - два місяці з дня офіційного оприлюднення вказаної інформації.

18 грудня 2018 року Госпсуд Дніпропетровської області в межах вказаної справи затвердив реєстр вимог кредиторів ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор", включивши в нього в тому числі вимоги ПУМБ (1,04 млрд гривень - четверта черга та 313,9 млн гривень - шоста черга) та Укрексімбанку (723,8 млн гривень - четверта черга).

При цьому окремо внесені до реєстру вимоги кредиторів, забезпечені заставою: Укрексімбанку (1,015 млрд гривень), ПУМБ (535,9 млн гривень), банку "Форум" (34,4 млн гривень), ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (895,4 млн гривень).

Відзначимо, що 23 липня 2019 року Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/9795/16 визнав банкрутом ТОВ "Амстор" та відкрив ліквідаційну процедуру строком на 1 рік.

13 лютого 2019 року Центральний апеляційний госпсуд затвердив реєстр вимог кредиторів компанії, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (124,6 млн гривень - четверта черга); ПУМБ (91,7 млн гривень - четверта черга; 28,8 млн гривень - шоста черга); ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (827,3 млн гривень - четверта черга; 91,4 млн гривень - шоста черга).

Окремо суд апеляційної інстанції вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Амстор" такі вимоги, які забезпечені заставою майна боржника: Укрексімбанку - 1,52 млрд гривень; ПУМБ - 1,74 млрд гривень; ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" - 106,9 млн гривень.

21 травня 2019 року Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/10293/17 визнав банкрутом ТОВ "Амстор-Інвест" та відкрив ліквідаційну процедуру строком на рік.

У квітні в рамках цієї справи суд вніс зміни в реєстр вимог кредиторів боржника, визнавши вимоги Укрексімбанку на 1,15 млрд гривень як такі, що забезпечені заставою (іпотекою).

Раніше "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського позиціонував свою "Амстор Рітейл Груп" як компанію з управління комерційною нерухомістю, яка виступає оператором 14 торгових центрів (ТЦ), що функціонують у 8 містах центральної та східної України.

Як зазначається, загальна площа ТЦ – понад 190 тис. кв. м., і група співпрацює з такими мережами, як "Золотий Вік", "Лотос", Kari, "Брокард", "Сільпо", Comfy. "Компанія планує повернути контроль над 11 торговими центрами в Донецькій області після врегулювання конфлікту на Сході України", - йдеться на сайті "Смарт-Холдингу".

Як повідомлялося, Новинський зайшов в "Амстор" у 2009 році на фоні переобтяженості мережі боргами.

На початку 2015 року між "Смарт-Холдингом" та одним з міноритаріїв "Амстора" Володимиром Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько 15% акцій) відбувся корпоративний конфлікт. Сторони звинувачували одна одну в рейдерстві та інших злочинах.

У квітні 2015 року в "Смарт-Холдингу" зазначали, що борг мережі "Амстор" перед банками на той час складав близько 160 млн дол, перед постачальниками – близько 300-350 млн гривень.