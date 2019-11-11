Інфляція очікувано сповільнилась до 6,5% — Нацбанк

За підсумками жовтня інфляція становила 6,5% у річному вимірі, що відповідає очікуванням Національного банку.



Про це повідомляє прес-служба НБУ.



В Нацбанку також наголошують, що ціни на непродовольчі товари знизилися порівняно із жовтнем минулого року. Зокрема, подешевшали автомобілі, одяг та взуття. Падіння цін на комп'ютери та побутову техніку також поглибилося, а ціни на меблі, фармацевтичну продукцію, товари особистого догляду тощо зростали нижчими темпами.

Серед головних чинників подальшого уповільнення інфляції – жорстка монетарна політика НБУ, яка підтримує сприятливу ситуацію на валютному ринку, здешевлення енергоносіїв на світових ринках, а також поліпшення інфляційних очікувань бізнесу та населення.

Як повідомляється, темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також суттєво знизилися. Уповільнилося подорожчання макаронних виробів, борошна та хлібу, консервів, шоколаду. Меншими темпами зростали ціни на молочні та м’ясні продукти. Падіння цін на рис та оливкову олію навіть поглибилося.

Також продовжили знижуватися ціни на пальне.

Водночас під тиском стійкого зростання споживчого попиту та підвищення витрат бізнесу, насамперед на оплату праці, достатньо швидко продовжує зростати вартість послуг в економіці: мобільного зв'язку, ремонтних робіт, освіти, оренди житла тощо.

У жовтні дещо прискорилося зростання цін на сирі продукти харчування. Зокрема, очікувано подорожчали гречка, яблука та картопля з огляду на менший врожай цього року.



У банку наголошують, що міцніший курс гривні та падіння світових цін на енергоресурси сприяють подальшому уповільненню зростання цін до цілі 5% у 2020 році.

Нагадаємо, як повідомляв Держстат у жовтні 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем, але у річному вимірі інфляція сповільнилась до 6,5%.