Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро
8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,48 - 24,51 гривні;
Євро – 26,99 - 27,02 гривні;
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 24,51 гривні за долар.
8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.
7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Економічна правда
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