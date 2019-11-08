Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,48 - 24,51 гривні;

Євро – 26,99 - 27,02 гривні;

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 24,51 гривні за долар.

8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.

7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Економічна правда