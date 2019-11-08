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Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро

П'ятниця, 8 листопада 2019, 17:42

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,48 - 24,51 гривні;

Євро – 26,99 - 27,02 гривні;

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 24,51 гривні за долар.

8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

7 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 - 24,60 гривні за долар.

7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.

Економічна правда

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