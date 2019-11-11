Ексначальника філії "Укрзалізниці" викрили на розкраданні 50 мільйонів
Служба безпеки викрила колишнього посадовця однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" на розкраданні понад 50 мільйонів гривень.
Джерело: пресслужба СБУ, "Українська правда"
У відомстві прізвища посадовця не називають, проте за даними "Української правди", йдеться про ексначальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якого відсторонили ще у 2015 році.
Дослівно СБУ: "Колишній керівник однієї з регіональних філій Укрзалізниці ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю "Експрес" у Шевченківському районі Києва.
Дії екскерівника призвели до нанесення економічних збитків державі".
Деталі: Відзначається, що наразі документуються й інші факти протиправної діяльності зловмисника.
Кривопішину оголосили підозру в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.
Кривопішин очолював філію "Укрзалізниці" майже 13 років з 2002 по 2015 рр. (крім червня 2005 - січня 2006 року).
Нагадаємо:
- Олексія Кривопішина відсторонили від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці на початку березня 2015 року.
- Тоді ж уряд ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.
- Таке рішення Кабмін прийняв після того, як на телебаченні вийшов сюжет про те, що Кривопишин за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village.
- Зокрема, журналісти оприлюднили розслідування про те, що Південно-західна залізниця під керівництвом Кривопішина безкоштовно збудувала тенісні корти для дочки міністра інфраструктури Володимира Козака.
- Згодом виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" заявив про спроби невідомих людей у камуфляжі перешкоджати наступнику Кривопішина Володимиру Тягульському у виконанні обов'язків начальника Південно-Західної залізниці.
- "Укрзалізниця" зазначила, що невідомих у камуфляжі провели до будівлі помічники Кривопішина, а координував їх дії начальник адміністративної служби підприємства Олексій Коновал.
- У цьому зв'язку "Укрзалізниця" звернулася до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням відреагувати на дану ситуацію і притягти винних до відповідальності.
- Крім того, в.о. глави "УЗ" повідомив про тиск на співробітників ПЗЗ, які фігурували у відповідних сюжетах ЗМІ. Пресслужба Південно-Західної залізниці ці заяви спростувала.
- 19 березня виконуючий обов'язки гендиректора "Укрзалізниці" звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці.
- У відповідь на це прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази "Укрзалізниці", оскільки вважає подібні кадрові рішення незаконними.
- Після звільнення Кривопішин почав судитися. У 2016 році Шевченківський районний суд Києва поновив його на посаді керівника Південно-західної залізниці.
- У лютому 2016 року стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко призначив Кривопішина своїм радником.
- У грудні 2017 року Кличко повідомив, що Кривопішин написав заяву на звільнення.
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