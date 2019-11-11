Ексначальника філії "Укрзалізниці" викрили на розкраданні 50 мільйонів

Служба безпеки викрила колишнього посадовця однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" на розкраданні понад 50 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба СБУ, "Українська правда"

У відомстві прізвища посадовця не називають, проте за даними "Української правди", йдеться про ексначальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якого відсторонили ще у 2015 році.

Дослівно СБУ: "Колишній керівник однієї з регіональних філій Укрзалізниці ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю "Експрес" у Шевченківському районі Києва.

Дії екскерівника призвели до нанесення економічних збитків державі".