Російський суд скасував заочний арешт Фукса
Московський міськсуд скасував постанову Таганського райсуду про заочний арешт власника MosCityGroup і бізнесмена Павла Фукса у справі про шахрайство.
Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на адвоката Мурада Мусаєва.
За словами Мусаєва, суд відправив справу на новий розгляд.
Зазначимо, що 11 жовтня Таганський суд Москви задовольнив клопотання слідства про обрання запбіжного заходу щодо Фукса у вигляді заочного арешту.
Нагадаємо:
У жовтні 2019 року поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство власника MosCityGroup і бізнесмена Павла Фукса.
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