У Росії повідомили, що Павло Фукс оголошений в розшук

Поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство власника MosCityGroup і бізнесмена Павла Фукса.

Про це ТАСС повідомили в прес-службі Таганського суду Москви.

Як зазначається, Фуксу заочно пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві.

"Таганський районний суд Москви повідомляє, що в суді перебуває матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ. Він оголошений у розшук. Судове засідання призначене на 11 жовтня о 10:00 мск", - сказала представник суду.

Деталі кримінальної справи не повідомляються.

В коментарі ЕП Фукс підтвердив, що в Росії проти нього ведеться слідство і 11 жовтня у цій справі відбудеться судове засіданні.

При цьому бізнесмен назвав неправдивою інформацію про оголошення його у розшук. "Це політичний тиск", - сказав він.

Донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником. Нині він веде бізнес в Україні.

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