За 2019 рік агроторгівля з ЄС сягнула рекордних 7,5 мільярда доларів

У січні-вересні 2019 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом збільшився на 23% за аналогічний період в 2018 і сягнув рекордних 7,5 мільярда доларів.



Про це заявив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

При цьому, зазначається, позитивне сальдо склало 3,2 млрд доларів.

Повідомляється, що основні обсяги поставок до Європи Україна забезпечує за рахунок зернових та олійних культур, а також соняшникової олії і макухи.

Найбільшими торговельними партнерами України в ЄС залишаються сім країн – Нідерланди, Польща, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція та Бельгія.

Обсяги взаємної торгівлі аграрною продукцією з Бельгією збільшились на 19% (порівняно з 2018 роком) – до 401 млн дол., зазначив експерт.

Сукупна частка цих семи країн складає близько 4/5 обороту взаємної торгівлі сільськогосподарськими товарами. Очевидно, потенціал у цій сфері щодо решти країн для України далеко не вичерпаний, наголосив Микола Пугачов.

Повідомляється, що за даними на середину жовтня, у 2019 році вітчизняні експортери вже повністю використали безмитні експортні квоти на поставки до Європейського Союзу меду (основна і додаткова), цукру, ячмінної крупи і борошна, обробленого крохмалю, консервованих томатів, яблучного і виноградного соків, кукурудзи (основна і додаткова), пшениці, м’яса птиці і вершкового масла.

У Інституті аграрної економіки наголошують, що як і в попередні роки, значна частка квот залишається з нульовим або незначним відсотком використання.

А це означає, що вітчизняні виробники агропродовольчої продукції не готові повною мірою реалізувати свій експортний потенціал на європейському ринку, зауважив експерт.

Загалом, при збереженні існуючих тенденцій Україна за результатами повного 2019 року встановить новий рекорд в аграрному експорті до Євросоюзу, спрогнозував Микола Пугачов.

Нагадаємо:



У січні-вересні 2019 року Україна експортувала рекордні 39,8 млн тонн зернових - це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.



Економічна правда