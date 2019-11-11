Курс валют: гривня зміцнилась до позначки 24,5 за долар
Понеділок, 11 листопада 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 24,50 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,04 (на 8 листопада – 27,15 гривні).
Нагадуємо:
8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 - 24,51 гривні за долар.
Економічна правда
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