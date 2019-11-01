Безготівково оплатити проїзд в наземному транспорті можна буде з листопада — КМДА

Сплатити за проїзд за допомогою банківської картки або мобільних додатків Apple Pay та Google Pay можна буде і в наземному транспорті, запуск системи запланований на листопад.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, повідомляють в КМДА

"Вже в листопаді з’явиться можливість сплачувати за проїзд у наземному транспорті банківською карткою або смартфоном. Ми робимо обіг коштів у сфері пасажирських перевезень більш прозорим.

Крім того, це ще один крок у розвитку cashless-напряму у Києві. А найголовніше те, що безготівкова оплата – це зручний і безпечний для пасажирів спосіб оплати", – пояснив директор департаменту.

Окрім того, для наземного транспорту планують реалізувати можливість оплати однією карткою за кількох осіб.

Зазначається, що у 2015 році київський метрополітен став 5-м у світі, де можна оплатити проїзд безконтактною банківською карткою безпосередньо на турнікеті або за допомогою мобільних додатків Apple Pay та Google Pay.

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Економічна правда