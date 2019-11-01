Залишок на Єдиному казначейському рахунку тримається на високому рівні
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротилися на 8,6 мільярда гривень, але залишаються на високому рівні.
Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.
Станом на 1 листопада залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) перебували на рекордному для цього періоду рівні - 53,09 млрд грн, незважаючи на те, що скоротилися за місяць на 8,6 млрд грн.
Станом на 1 листопада 2018 року на Єдиному казначейському рахунку знаходилося 14,6 млрд грн, на 1 листопада 2017 року - 48,56 млрд грн, на 1 листопада 2016 року - 15,87 млрд грн.
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 жовтня стали рекордним в 2019 році - 61,62 млрд грн.
Єдиний казначейський рахунок - це основний рахунок держави, з якого воно здійснює розрахунки за своїми витратами в рамках передбаченого бюджетного плану.
Залишок на цьому рахунку непостійний і залежить від періоду року і стану виконання доходної частини бюджету.
Нагадаємо:
Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку в серпні збільшився на 26,3% - з 48,968 мільярда гривень на 1 серпня до 61,83 968 мільярда гривень на 1 вересня.
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