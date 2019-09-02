Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку наблизився до рекордних значень

Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку в серпні збільшився на 26,3% - з 48,968 мільярда гривень на 1 серпня до 61,83 968 мільярда гривень на 1 вересня.

Про це йдеться у даних Державної казначейської служби.

Так, станом на 1 серпня на Єдиному казначейському рахунку знаходилось 48,96 млрд грн - це в 3,7 рази більше, ніж 1 липня.

Єдиний казначейський рахунок - це основний рахунок держави, з якого воно здійснює розрахунки за своїми витратами в рамках передбаченого бюджетного плану.

Залишок на цьому рахунку непостійний і залежить від періоду року і стану виконання доходної частини бюджету.

Нагадаємо:

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок травня 2019 року становили 36,85 млрд грн - в 2,5 рази або на 22 мільярди більше в порівнянні з показником на початок квітня.

У березні 2019 року залишки на ЄКР збільшилися на 6,67 млрд грн - до 11,93 млрд грн.

Станом на 1 січня 2019 року залишки коштів на ЄКР становили 9,861 млрд грн.

Економічна правда