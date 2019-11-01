УЗ вивчає доцільність будівництва нової залізничної лінії

Укрзалізниця разом із світовими фінансовими інституціями розглядає доцільність будівництва залізничної колії, яка має з'єднати напрямки Кіндрашівська-Нова – Лантратівка і Попасна – Сватове – Куп’янськ.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає пресслужба компанії.

"Для цього залізничного сполучення необхідно 1,5 млрд грн. Якщо залучити не тільки державні, але й приватні кошти, то цей проєкт має дати великий економічний ефект для регіону", – підкреслив Кравцов.

"Відсутність сполучення роз’єднує не лише людей, а й заважає бізнесу. Для регіону вкрай важливе залізничне сполучення із Києвом та іншими містами України.

Це пришвидшить пересування, а отже стимулюватиме розвиток торгівлі, розвиток малого та середнього бізнесу, вихід його за межі регіону", – додав президент торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Нагадаємо:

Щоб приєднати до загальноукраїнської залізничної мережі відокремлену унаслідок конфлікту на Донбасі залізничну гілку на Луганщині, потрібно 10 мільярдів гривень.

Економічна правда