УЗ: Щоб з'єднати Луганщину з рештою України залізницею, потрібно 10 мільярдів
Щоб приєднати до загальноукраїнської залізничної мережі відокремлену унаслідок конфлікту на Донбасі залізничну гілку на Луганщині, потрібно 10 мільярдів гривень.
Про це заявив директор регіональної філії Укрзалізниці "Донецька залізниця" Сергій Бугайов, передає hromadske.
За його словами, в Укрзалізниці є 6 варіантів об’єднання ізольованої залізничної гілки на Луганщині з загальноукраїнською мережею залізних доріг. Орієнтовний строк виконання проєкту - від трьох до пʼяти років.
"На сьогодні є шість варіантів будівництва колії між Старобільською та Сватівською ділянкою. Відстань може становити від 42 до 70 км.
На розробку проєкту необхідно від 12 до 24 млн гривень та 6-12 місяців. Строк виконання проєкту - від 3 до 5 років. Вартість обʼєкту може становити близько 10 млрд грн", - підкреслив Бугайов.
Він додав, що Укрзалізниця готова до виконання цього завдання, але профінансувати його має держава.
"Це питання має бути розглянуто Кабміном та РНБО, оскільки забезпечення вугіллям ТЕС у Щасті - це політична, стратегічна та соціальна відповідальність держави.
Якщо ми йдемо до деокупації, то вкладення цих грошей не є доцільним. Якщо ж ми ухвалюємо рішення про будівництво, то ми маємо знаходити гроші", - підкреслив директор "Донецької залізниці".
Також він заявив, що запуск поїздів "Інтерсіті" до Луганської області наразі є неможливим.
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