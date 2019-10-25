УЗ: Щоб з'єднати Луганщину з рештою України залізницею, потрібно 10 мільярдів

"На сьогодні є шість варіантів будівництва колії між Старобільською та Сватівською ділянкою. Відстань може становити від 42 до 70 км.

На розробку проєкту необхідно від 12 до 24 млн гривень та 6-12 місяців. Строк виконання проєкту - від 3 до 5 років. Вартість обʼєкту може становити близько 10 млрд грн", - підкреслив Бугайов.

Він додав, що Укрзалізниця готова до виконання цього завдання, але профінансувати його має держава.

"Це питання має бути розглянуто Кабміном та РНБО, оскільки забезпечення вугіллям ТЕС у Щасті - це політична, стратегічна та соціальна відповідальність держави.

Якщо ми йдемо до деокупації, то вкладення цих грошей не є доцільним. Якщо ж ми ухвалюємо рішення про будівництво, то ми маємо знаходити гроші", - підкреслив директор "Донецької залізниці".

Також він заявив, що запуск поїздів "Інтерсіті" до Луганської області наразі є неможливим.