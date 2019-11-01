Нардепи урізали доходи держбюджету на 20 мільярдів

31 жовтня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №2283 про внесення змін до державного бюджету на 2019 рік.

За прийняття змін до держбюджету-2019 проголосував 291 парламентарій, йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

В результаті план доходів держбюджету на 2019 рік знижено на 20,4 млрд грн через зміцнення курсу гривні, що призвело до зниження планових надходжень від податкових платежів, повідомляє FinClub.

Підвищується грошове забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат в Збройних силах.

Відповідно витрати на національну безпеку і оборону будуть підвищені на 1,4 млрд грн.

Збільшено і фінансування резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на 500 млн грн.

Додатково виділяються 354,6 млн грн на підтримку чорнобильців та 787 млн ​​грн на реабілітацію людей з інвалідністю.

Через низьке використання коштів за програмами підтримки АПК їх фінансування буде знижено на 750,6 млн грн.

Законом також нормуються зарахування до спеціального фонду конфіскованих коштів, які надійшли в обсязі 1,56 млрд грн станом на 1 жовтня.

Так, Міністерству оборони на облаштування військових комісаріатів та їх всебічне забезпечення з цієї суми буде направлено 524 млн грн, а Держагентству автомобільних доріг "Укравтодор" - 1,36 млрд грн за пріоритетними напрямами розвитку доріг державного значення.

Нагадуємо:

План доходів державного бюджету не виконується перш за все через недонадходження податку на додану вартість з ввезених товарів і акцизного податку, а також запозичень і коштів від приватизації.