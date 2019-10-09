Жеваго оголосили у розшук в Україні

Колишнього народного депутата Костянтина Жеваго оголосили в розшук по Україні і планують оголосити у міжнародний розшук.

Джерело: директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на брифінгу у Києві.

Пряма мова: "Минуло кілька днів, як було викликано для вручення підозри Жеваго. І це одне з тих проваджень, де проявляється принципова позиція слідчих ДБР – незалежно від статусу, зв’язків та ресурсів.

Жеваго не з’явився, тому підозру було оголошено заочно. Після того відбуваються закономірні слідчі дії: отримання у суді дозволу на можливість затримання, а також оголошення підозрюваного у відповідні розшуки.

Цей процес розпочато. Він на даному етапі триває. Ми звернулися в суд з метою отримання такого дозволу. На даний час він оголошений у розшук, але вживаються заходи для оголошення його в подальшому у міждержавний розшук".

Передісторія:

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) та як самовисуванець. У 2019 році балотувався до парламенту в Горішніх Плавнях (150-й округ), але програв "слузі народу" Олексію Мовчану.

Жеваго є виконавчим директором Ferrexpo і бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит".

23 вересня 2019 року Жеваго викликали до Державного бюро розслідувань для вручення підозри щодо причетності до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит". Повістку оприлюднили на сайті Генеральної прокуратури.

27 вересня Держбюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго, бо він не прийшов.

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси та кредит" поручився за неї перед іноземними банками заставою в понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси та кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" оголосили неплатоспроможним.