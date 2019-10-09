В Україні відкривається понад 900 підприємств на день - дослідження

Із серпня 2017 по серпень 2019 року в Україні відкрилося 686 379 бізнесів, тобто понад 900 підприємств на день.

Про це йдеться у дослідженні VoxUkraine.

"Щомісяця в Україні реєструють в середньому 26 632 підприємства. При цьому динаміка стабільна, і кількість нових підприємств завжди утримувалася на рівні 20-30 тис на місяць", - йдеться у статті.

Підкреслюється, що восени 2018 року було зареєстровано найбільше нових бізнесів. Тоді середні показники збільшилися більш ніж на 7 тис підприємств з піковою реєстрацією в жовтні 2018 року — 57 168, що майже вдвічі перевищувало середній показник за рік.

Частково це пояснюється заходами з детінізації зайнятості, здійсненими урядом у цей час.

Провідними сферами за кількістю зареєстрованих бізнесів (серпень 2017 - серпень 2019) стали: роздрібна торгівля (167 992), оптова торгівля (91 195), програмування (66 340), перукарські послуги (33 196) та ресторанний бізнес (24 736).

"Серед усіх організаційно-правових форм реєстрації переважають ФОП. За два роки їх зареєструвалося 531 019, це 77% від усіх бізнесів.

На другому місці за кількістю реєстрацій — ТОВ, 155 359. Вони становлять 75% від усіх зареєстрованих юридичних осіб. На третьому — громадські організації, 10 404.

Щороку ФОП відкривається стабільно більше, ніж ТОВ, і різниця у кількості поступово зростає. Наприклад, у 2017 році ФОП відкрилося у 3,6 разу більше, ніж ТОВ (86 171 підприємство проти 31 444). У серпні 2019 року ФОП відкрилося уже в 5,7 разу більше, ніж ТОВ (172 068 проти 43 371)", - свідчать результати дослідження.

Основними сферами за часткою зареєстрованих підприємств у ФОП є роздрібна торгівля (30%), програмування (12%) та оптова торгівля (75); у ТОВ - оптова торгівля (42%), операції з нерухомим майном (6%), будівництво (5%).

"Регіональний розподіл відкриття бізнесів не став сюрпризом. Найактивніше бізнеси відкривали у п'ятьох найбільших областях та в Києві.

При цьому кількість нових бізнесів у столиці втричі більша, ніж середня кількість у п'ятьох провідних областях. За 2,5 року у столиці зареєстрували 139 646 нових бізнесів, що становить 20% від їхньої загальної кількості", - йдеться у дослідженні.

Читайте детальніше у статті: Країна торговців, програмістів та перукарів: Які бізнеси найбільш популярні в Україні

Економічна правда