УЗ призначила ще 3 додаткові поїзди до осінніх свят

Укрзалізниця призначила ще три додаткові поїзди до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці - вони курсуватимуть з Києва до Івано-Франківська, Рахова, Хмельницького та Ужгорода.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що загалом на свята курсуватимуть 13 доаткових поїздів.

Крім цього, для зручних подорожей пасажирів у приміському сполученні Укрзалізниця призначила регіональний поїзд № 872 Фастів – Шостка.

"Поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів вирушить з Києва 11, 13 жовтня о 15:02 та прибуде до Рахова о 08:07. Зворотно з Рахова відправлення 12, 14 жовтня о 17:49 та прибуття до Києва о 09:14.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме в обох напрямках 12 та 14 жовтня, відправлення з Києва о 05:15, прибуття до Хмельницького о 11:53. Відправлення з Хмельницького о 12:51 та прибуття до столиці о 20:37", - йдеться у повідомленні.

Поїзд № 239 Київ – Ужгород здійснить рейси 11 та зворотно 12 жовтня. Відправлення з Києва о 19:47 та прибуття до Ужгорода о 10:58. Зворотно з Ужгорода відправлення о 18:15 та прибуття до Києва о 08:37.

Регіональний поїзд № 872 Фастів – Шостка курсуватиме 12 та 14 жовтня. Відправлення з Фастова о 07:32, прибуття до Києва о 08:45 та до Шостки о 13:25. Зворотно із Шостки відправлення о 13:50, прибуття до Києва – о 18:17 та до Фастова – о 19:22.

Квитки на поїзди можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про призначення на Покрову 10 додаткових поїздів.

Економічна правда