УЗ призначила ще 4 додаткові поїзди до осінніх свят

Укрзалізниця призначила 10 додаткових поїздів до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці, додаткові поїзди курсуватимуть у найпопулярніших напрямках – до Львова, Дніпра, Одеси та Ужгорода.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що до призначених раніше поїздів Київ - Львів, Київ - Дніпро, Покровськ - Харків, Одеса - Дніпро, Львів - Одеса та Суми - Вінниця Укрзалізниця додала поїзди Київ - Ковель, Київ -Ужгород, Київ - Миколаїв та Дніпро - Львів.

Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме з Києва та Ковеля 12 та 14 жовтня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

Поїзд № 235/236 Київ — Ужгород 13 жовтня о 20:28 відправиться с Києва та прибуде до Ужгорода о 11:58. У зворотному напрямку 14 жовтня поїзд відправиться о 18:15 та прибуде до столиці о 08:37.

Поїзд № 161/162 Київ — Миколаїв курсуватиме 11 та 15 жовтня до Миколаєва, 10 та 14 – до Києва. Відправлення з Києва о 14:35 та прибуття до Миколаєва о 04:35. Зворотно – відправлення о 21:47 та прибуття до Києва о 12:28.

Поїзд № 275/276 Дніпро — Львів до Львова курсуватиме 10, 12, 14 жовтня, до Дніпра — 11, 13 та 15 жовтня. З Дніпра поїзд відправлятиметься о 15:36 та прибуватиме до Львова о 11:24. Зі Львова відправлення о 14:13 та прибуття до Дніпра о 08:36.

Квитки на поїзди можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Економічна правда