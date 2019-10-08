Укрзалізниця планує закупити рідкого мила на 1 мільйон

Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди, очікувана вартість закупівлі - 1,02 мільйона гривень.

Про це УЗ повідомила через спільноту Прозора залізниця.



"Плануємо придбати 170 тис літрів рідкого мила. Очікувана вартість закупівлі 1 020 000 грн - близько 6 грн за літр. Тендерні пропозиції приймаються до 21 жовтня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що рідке мило вирішили придбати після того, як у ЗМІ знайшли один з тендерів компанії на придбання підсклянників за 2 тисячі гривень кожен. Голова Укрзалізниці Євген Кравцов розпорядився скасувати тендер.

Нагадаємо:

Укрзалізниця підписала перший договір за результатами аукціону Prozzoro на постачання 11 тисяч комплектів постільної білизни, та оголосила другий відбір на постачання ще 12 тисяч комплектів, аукціон за яким вже відбувся.



Економічна правда