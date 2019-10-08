"Укрзалізниця" закупить понад 30 тисяч комплектів постільної білизни

Укрзалізниця підписала перший договір за результатами аукціону Prozzoro на постачання 11 тисяч комплектів постільної білизни, та оголосила другий відбір на постачання ще 12 тисяч комплектів, аукціон за яким вже відбувся.



Про це Укрзалізниця повідомила через спільноту Прозора залізниця.



Це перший вдалий закінчений відбір для закупівлі за рамковою угодою у системі Prozorro.



Угода передбачає постачання 34780 комплектів на загальну суму 10,434 млн гривень.

Нагадуємо, нещодавно УЗ створила у Facebook спільноту для обговорення публічних закупівель.