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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 77 мільйонів

Вівторок, 1 жовтня 2019, 18:45

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 77,2 мільйонів гривень, більша частина з яких склали надходження від 2-річних ОВДП.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

У відомстві зазначили, що перший аукціон ОВДП успішно провели через платформу Bloomberg.

Ставки дохідності за розміщеними ОВДП склали:

  • за 3-місячними ОВДП — 15,75% (зниження на 25 базисних пунктів);
  • за 1-річними ОВДП — 15,09%;
  • за 2-річними ОВДП — 15,36% (зниження на 14 бп).

Нагадаємо:

24 вересня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 13,2 мільярдів гривень, більшість цих облігацій мають термін обігу понад 5 років.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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