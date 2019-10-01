Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 77 мільйонів
Вівторок, 1 жовтня 2019, 18:45
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 77,2 мільйонів гривень, більша частина з яких склали надходження від 2-річних ОВДП.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
У відомстві зазначили, що перший аукціон ОВДП успішно провели через платформу Bloomberg.
Ставки дохідності за розміщеними ОВДП склали:
- за 3-місячними ОВДП — 15,75% (зниження на 25 базисних пунктів);
- за 1-річними ОВДП — 15,09%;
- за 2-річними ОВДП — 15,36% (зниження на 14 бп).
Нагадаємо:
24 вересня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 13,2 мільярдів гривень, більшість цих облігацій мають термін обігу понад 5 років.
Економічна правда
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