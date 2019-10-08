Урядові експерти дали прогноз щодо зростання економіки на найближчі роки

На зустрічі в Міністерстві розвитку економіки, урядові фінансові експерти спрогнозували ріст ВВП в 3,2% на 2019 та 2020 роки.



Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.



Окрім зростання ВВП в 3,2% (порівняно з попередньою оцінкою 2,7% станом на квітень 2019 року), експерти дають кращі прогнози на курс гривні до долара США – 26,3 та 27,3 у середньорічному розрахунку (попередня оцінка відповідно 28,0 та 29,18 грн. за долар).



Також фахівці прогнозують зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) – на рівні 7,2% та 6,3% відповідно (попередня оцінка відповідно 7,6% та 6,0%).



Внутрішні та зовнішні економічні ризики на 2019-2020 роки отримали нижчі інтегральні оцінки, ніж на попередньому опитуванні

Серед найочікуваніших внутрішніх ризиків є впровадження земельної реформи – оцінка 10 (у попередньому опитування інтегральна оцінка цього ризику була 5).

Серед найбільших зовнішніх небезпек: суттєве зростання цін на світових енергетичних ринках та суттєве падіння цін на світових ринках сировинних (неенергетичних) товарів - ці ризики мають інтегральні оцінки 8 на 2020 рік, що вдвічі вище ніж їх оцінили в 2019 рік.



В команді експертів були представники Мінекономіки, Мінфіну, Нацбанку, Держстатистики та науковці у сферах статистики, економіки та прогнозування.



Зазначається, що всі прогнози представлені учасниками опитування є експертними оцінками фахівців, а не офіційними прогнозами установ.



Нагадаємо, у вересні фактичні темпи зростання економіки України у другому кварталі перевищили оцінку Національного банку.

