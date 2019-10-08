Всі розділи
Укр / Рус

Урядові експерти дали прогноз щодо зростання економіки на найближчі роки

Вівторок, 8 жовтня 2019, 14:26

На зустрічі в Міністерстві розвитку економіки, урядові фінансові експерти спрогнозували ріст ВВП в 3,2% на 2019 та 2020 роки.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Окрім зростання ВВП в 3,2% (порівняно з попередньою оцінкою 2,7% станом на квітень 2019 року), експерти дають кращі прогнози на курс гривні до долара США – 26,3 та 27,3 у середньорічному розрахунку (попередня оцінка відповідно 28,0 та 29,18 грн. за долар).

Також фахівці прогнозують зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) – на рівні 7,2% та 6,3% відповідно (попередня оцінка відповідно 7,6% та 6,0%).

Внутрішні та зовнішні економічні ризики на 2019-2020 роки отримали нижчі інтегральні оцінки, ніж на попередньому опитуванні

Серед найочікуваніших  внутрішніх ризиків є впровадження земельної реформи – оцінка 10 (у попередньому опитування інтегральна оцінка цього ризику була 5).

Серед найбільших зовнішніх небезпек: суттєве зростання цін на світових енергетичних ринках та суттєве падіння цін на світових ринках сировинних (неенергетичних) товарів - ці ризики мають інтегральні оцінки 8 на 2020 рік, що вдвічі вище ніж їх оцінили в 2019 рік.

В команді експертів були представники Мінекономіки, Мінфіну, Нацбанку, Держстатистики та науковці у сферах статистики, економіки та прогнозування.

Зазначається, що  всі прогнози представлені учасниками опитування є експертними оцінками фахівців, а не офіційними прогнозами установ.

Нагадаємо, у вересні фактичні темпи зростання економіки України у другому кварталі перевищили оцінку Національного банку.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ВВП

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін хоче залучити 50 мільярдів доларів інвестицій за 5 років 30 вересня 2019, 13:27
Швидше, ніж очікували: в НБУ прокоментували 4,6% зростання ВВП 21 вересня 2019, 15:25
Маркарова: зростання ВВП на 5-7% щорічно є досяжним 20 вересня 2019, 11:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!