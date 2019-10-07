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SkyUp у листопаді запустить додаткові рейси з Києва у Львів і Запоріжжя

Понеділок, 7 жовтня 2019, 19:58

Авіакомпанія SkyUp збільшить частоту польотів на внутрішніх рейсах із Києва у Львів та Запоріжжя у листопаді 2019 року.

Про це свідчить оновлена інформація у системі бронювання авіаперевізника, передає avianews.com.

Зазначається, що авіакомпанія на рейсі Київ-Запоріжжя буде виконувати 6 польотів на тиждень замість раніше анонсованих 4. 

Щодо рейсу Київ-Львів, то частота польотів становитиме 5 рейсів на тиждень замість раніше анонсованих 4.

"На момент підготовки матеріалу в SkyUp не змогли уточнити, чи є це збільшення тимчасовим, чи буде на постійній основі. У систему бронювання додаткові рейси внесені тільки на листопад", - пише avianews.com.

Нагадаємо:

12 вересня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp оголосила про відкриття нового напрямку в Шарджу, який водночас стає першим рейсом зі Львова в Об’єднані Арабські Емірати.

Економічна правда

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