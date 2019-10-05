35 українських виробників продаватимуть молоко до Саудівської Аравії

Організація харчових продуктів та лікарських засобів Саудівської Аравії зареєструвала перелік українських підприємств, які можуть здійснювати експорт молока і молочної продукції до країни.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що до списку внесені 35 українських виробників - Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії повідомило про це Посольство України в країні.

Нагадаємо:

Україну включили до переліку країн, з яких дозволено експорт до Японії сирого молока та молочних продуктів (включно з маслом та сиром).

Економічна правда