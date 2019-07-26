Україна отримала дозвіл на експорт молочної продукції до Японії

Україну включили до переліку країн, з яких дозволено експорт до Японії сирого молока та молочних продуктів (включно з маслом та сиром).

Про це повідомляється на сайті Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Також на сайті відомства оприлюднені вимоги для експорту молока та/або молочних продуктів до Японії.

Нагадаємо:

Виробництво молока в Україні за 6 місяців поточного року скоротилось на понад 3% слідом за зменшенням кількості корів.

Економічна правда