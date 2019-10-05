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PayPal відмовився від участі у створенні криптовалюти від Facebook

Субота, 5 жовтня 2019, 15:00

Міжнародна платіжна система PayPal відмовилась брати участь у проекті зі створення криптовалюти Libra від компанії Facebook.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, PayPal могла відмовитись від участі у проекті тому, що той не отримав повної підтримки американських регуляторів. "

"Побоювання, що PayPal може вийти з проекту, посилилися в четвер, коли компанія була відсутня на зборах членів Асоціації Libra у Вашингтоні", - йдеться у повідомленні.

PayPal був одним із перших членів Асоціації Libra - групи з 28 компаній та некомерційних організацій, які допомагають розвивати криптовалюту Libra. Серед членів -  платіжна компанія Visa, додаток Uber і гуманітарний благодійний фонд Mercy Corps.

Читайте також: Нова світова криптовалюта Libra від Facebook. Що про неї треба знати?

Економічна правда

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PayPal криптовалюта Facebook

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