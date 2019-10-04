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Кабмін планує знизити рівень аварійності доріг до 30%

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 15:37

Кабінет міністрів планує відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг державного значення та знизити рівень аварійності доріг до 30%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на спільній зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес асоціації та Спілки українських підприємців.

У плани також входить 13 435 км капітального та середнього ремонту та 399 км реконструкції автомагістралей.

Нагадаємо:

У Кабінеті міністрів планують зробити платним проїзд дорогами України для іноземців.

В уряді також планують розпочати будівництво перших платних та концесійних доріг в Україні.

Економічна правда

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Кабмін дороги

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