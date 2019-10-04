Кабмін планує знизити рівень аварійності доріг до 30%
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 15:37
Кабінет міністрів планує відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг державного значення та знизити рівень аварійності доріг до 30%.
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на спільній зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес асоціації та Спілки українських підприємців.
У плани також входить 13 435 км капітального та середнього ремонту та 399 км реконструкції автомагістралей.
Нагадаємо:
У Кабінеті міністрів планують зробити платним проїзд дорогами України для іноземців.
В уряді також планують розпочати будівництво перших платних та концесійних доріг в Україні.
Економічна правда
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