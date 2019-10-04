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Документообмін між Кабміном і Радою хочуть перевести в електронну форму

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 12:27

Кабінет міністрів планує до кінця цього року перевести документообмін між Парламентом та Кабінетом міністрів в електронну форму.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Усі без виключень депутатські запити та звернення мають надсилатися в електронній формі. Скоріше за все з ЕЦП, але це ще окремо вивчимо", - повідомив він.

"Можливо, варто ці звернення публікувати на сайті для більшої прозорості", - заявив Дубілет.

Крім того, відзначив міністр, треба налагодити правильний алгоритм всередині Кабміну для якісної обробки таких звернень.

"Ось такі плани. Але це ще квіточки. Ми тут почали займатись зверненнями громадян — ось де величезний потенціал для економії та ефективності", - сказав він.

У своєму пості він також розповів історію, яка ілюструє, що папір — це не лише неефективно, неекологічно, а ще й небезпечно:

Раніше Дубілет анонсував запуск системи, яка допоможе "знизити корупцію на митниці".

Економічна правда

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