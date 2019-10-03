Дубілет анонсував запуск системи, яка допоможе "знизити корупцію на митниці"

Кабінет міністрів запускає єдиний бізнес-процес, який допоможе знизити рівень корупції на митниці, IT-рішення обійшлося державі в 1 гривню.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, 2 жовтня Кабмін проголосував за IT-рішення, систему планують запустити протягом тижня.

"В Україні є цікава практика. Різні силові відомства (СБУ, ДБР, МВС і т.д.) можуть надсилати митникам т.зв. орієнтування, які зобов'язують їх оглядати вантажі "підозрілих" компаній. Часто це спосіб банального вимагання хабарів. Адже будь-яка зупинка вантажу - це прямі збитки для бізнесу. Особливо, якщо ці огляди йдуть суцільно, поки це орієнтування не знімуть.

Часто ці орієнтування можуть бути абсолютно безпідставні, з посиланням на якісь "ліві" кримінальні справи", - зазначив Дубілет.

Він пояснив, що на базі iDoc створили єдиний бізнес-процес - силовики зможуть подавати орієнтування тільки в електронній формі, за заданою формою з узгодженням заданих людей в центральному офісі. І на боці митниці такі запити будуть прийматися тільки з цього процесу.

"Ми розраховуємо, що це призведе до різкого зниження таких запитів. А ті запити, які все ж будуть приходити, будуть ретельно аналізуватися централізовано, наскільки вони мають підстави, а також як швидко їх можна знімати", - додав міністр.

Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що через розроблену систему "тільки через центральні апарати відповідних держорганів будуть надсилатись повідомлення встановленого зразка".

"Немає обгрунтувань "стопу" - вибачте. На контроль суб‘єкта можуть ставити лише на 3 місяці - це не може бути позасудовим методом покарань чи затримок зовнішньоекономічної діяльності. Буде повний реєстр і обрахунок ефективності цих повідомлень - і ніякої самодіяльності", - додав він.

За словами Нефьодова, спочатку система буде працювати напівавтоматично, "аби пересвідчитись, що всі працюють коректно", потім буде переведена в режим виключно пакетів, підписаних ЕЦП/КЕП.

Економічна правда