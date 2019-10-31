В Україні зараз опалюється 68% житлових будинків — Мінрегіон

Станом на 31 жовтня за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій опалюються 75,9% об’єктів соціального фонду та 68,4% житлових будинків.



Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій у Facebook.

П’ятірки лідерів по найвищому відсотку підключення до опалення:

Соціальний фонд - Вінницька (96,0%), Закарпатська (100%), Рівненська (95,2%), Чернівецька (96,3%) та Чернігівська (96,0%) області.

Житловий фонд – Вінницька (99,3%), Житомирська (99,7%), Хмельницька (96,8), Черкаська (98,5%) області та м.Київ (98,7%).

Нагадаємо:

16 жовтня прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем. Гончарук сказав, що винятком є лише міста – Сміла (Черкаської області) й Новий Розділ (Львівської області).

31 жовтня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що опалювальний сезон в деяких населених пунктах Дніпропетровської області під загрозою.

Економічна правда