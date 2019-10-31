Fiat та Peugeot почали перемовини про злиття

Італійсько-американський автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) і французький Peugeot SA (PSA), домовились почати офіційні переговори про злиття.

Про це йдеться в спільній заяві концернів, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, повідомляє Deutsche Welle.

В результаті злиття повинна з'явитися четверта в світі за потужністю автогрупа з обсягом виробництва в 8,7 мільйона ​​транспортних засобів на рік, синергічний ефект дозволить щорічно економити 3,7 мільярда євро, при цьому жоден із заводів не буде закритий, відзначається в документі.

Більшими за нову автогрупу будуть лише Volkswagen, Toyota і французько-японський Renault-Nissan.

У спільній заяві концернів йдеться, що сторони прагнуть до злиття на рівноправній основі. Нову автогрупу очолить нинішній шеф PSA Карлос Таварес. Глава адміністративної ради FCA Джон Елканн - онук шефа Fiat Джованні Аньєллі - залишиться в об'єднаній групі на тій же посаді.

За даними газети The Wall Street Journal, загальна біржова вартість FCA і PSA становить близько 50 мільярдів доларів. PSA випускає традиційні французькі моделі Peugeot та Citroеn, а FCA - такі марки, як Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia і Maserati.



Нагадаємо:

Раніше Fiat Chrysler вже намагався об'єднатися з французьким Renault, але влітку 2019 року концерн Fiat-Chrysler несподівано повідомив про те, що відкликає свою пропозицію про злиття з французьким автомобілебудівником.