Fiat Chrysler відмовився від злиття з Renault

Концерн Fiat-Chrysler несподівано повідомив про те, що відкликає свою пропозицію про злиття з французьким автомобілебудівником Renault,

Про це інформує Deutsche Welle.

"Ця заява була зроблена невдовзі після того, як стало відомо про нові підозри стосовно колишнього топ-менеджера альянсу Renault-Nissan Карлоса Гона", - йдеться в повідомленні.

"Стало ясно, що у Франції відсутні політичні передумови, необхідні для такого злиття", - повідомили представники італійсько-американського автогіганта в Лондоні.

У концерні наголошують, що пропозиція про злиття принесла б вигоду обом сторонам.

Зазначається, що раніше правління компанії Renault провело нараду стосовно можливості об'єднання. Проте не встигло прийняти остаточного рішення, бо уряд Франції висловився за те, щоб відкласти переговори.

У разі укладення угоди FCA і Renault стали б завбільшки третім у світі автоконцерном після Volkswagen і Toyota, випускаючи спільно близько 8,7 млн автомобілів за рік.