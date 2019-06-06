Fiat Chrysler відмовився від злиття з Renault
Концерн Fiat-Chrysler несподівано повідомив про те, що відкликає свою пропозицію про злиття з французьким автомобілебудівником Renault,
Про це інформує Deutsche Welle.
"Ця заява була зроблена невдовзі після того, як стало відомо про нові підозри стосовно колишнього топ-менеджера альянсу Renault-Nissan Карлоса Гона", - йдеться в повідомленні.
"Стало ясно, що у Франції відсутні політичні передумови, необхідні для такого злиття", - повідомили представники італійсько-американського автогіганта в Лондоні.
У концерні наголошують, що пропозиція про злиття принесла б вигоду обом сторонам.
Зазначається, що раніше правління компанії Renault провело нараду стосовно можливості об'єднання. Проте не встигло прийняти остаточного рішення, бо уряд Франції висловився за те, щоб відкласти переговори.
У разі укладення угоди FCA і Renault стали б завбільшки третім у світі автоконцерном після Volkswagen і Toyota, випускаючи спільно близько 8,7 млн автомобілів за рік.
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