Кабмін допускає проблеми з опаленням у деяких містах через припинення транзиту газу

Необхідність переведення ГТС України в інший режим роботи у випадку припинення "Газпромом" транзиту газу з 1 січня 2020 року може викликати тимчасові проблеми у деяких невеликих українських містах.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єр Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".

Він запевнив, що уряд працює над вирішенням цього питання.

"У деяких містах невеликих можуть бути тимчасові проблеми. Ми про них наперед знаємо, наперед думаємо. Тому, гадаю, жодних позаштатних історій у нас не буде", - сказав Гончарук.



За його словами, загалом Україна до опалювального сезону готова та накопичила достатні запаси природного газу в сховищах.



"Підстав вважати, що у нас будуть якісь незаплановані проблеми - їх немає", - запевнив прем'єр.

Нагадаємо, угода щодо транзиту російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року. Наступні тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня.

Економічна правда