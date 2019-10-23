Кабмін допускає проблеми з опаленням у деяких містах через припинення транзиту газу
Необхідність переведення ГТС України в інший режим роботи у випадку припинення "Газпромом" транзиту газу з 1 січня 2020 року може викликати тимчасові проблеми у деяких невеликих українських містах.
Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єр Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".
Він запевнив, що уряд працює над вирішенням цього питання.
"У деяких містах невеликих можуть бути тимчасові проблеми. Ми про них наперед знаємо, наперед думаємо. Тому, гадаю, жодних позаштатних історій у нас не буде", - сказав Гончарук.
За його словами, загалом Україна до опалювального сезону готова та накопичила достатні запаси природного газу в сховищах.
"Підстав вважати, що у нас будуть якісь незаплановані проблеми - їх немає", - запевнив прем'єр.
Нагадаємо, угода щодо транзиту російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року. Наступні тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня.
Економічна правда
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