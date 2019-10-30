Укрпошта з 1 листопада припинить продавати лотереї
З 1 листопада 2019 року у відділеннях Укрпошти припинять продавати лотереї.
Про це у Facebook повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський.
"Оскільки ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї.
Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати - це затвердження тарифів", - заявив він, посилаючись на зареєстрований у парламенті законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.
Нагадаємо:
Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.
У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів. У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.
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Економічна правда
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