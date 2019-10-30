Укрпошта з 1 листопада припинить продавати лотереї

З 1 листопада 2019 року у відділеннях Укрпошти припинять продавати лотереї.

Про це у Facebook повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

"Оскільки ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї.

Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати - це затвердження тарифів", - заявив він, посилаючись на зареєстрований у парламенті законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

Нагадаємо:

Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.

У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів. У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.

Читайте також: Зе! легалізує гральний бізнес. Що буде з лотереями, автоматами, букмекерами, покером та казино

Економічна правда