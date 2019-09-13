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ВР прийняла у першому читанні законопроект про концесію

П'ятниця, 13 вересня 2019, 18:42

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №1046 про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління держмайном.

Документ підтримали 293 народні депутати.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що застосування механізму концесії дозволить державі залучити значні приватні інвестиції для модернізації і підвищення ефективності використання інфраструктуриних об'єктів (морські та річкові порти, автомобільні дороги, аеропорти).

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський визначив проект закону як невідкладний і доручив ухвалити до 1 жовтня.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, яка передбачає передавання об'єктів державної власності — доріг, аеропортів, вокзалів, портів — у тимчасове користування приватним підприємствам.

Економічна правда

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законодавство концесія бізнес

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