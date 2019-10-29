Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1,6 міляьрда
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,6 мільярда гривень, більша частина з яких стали надходження від 2-річних ОВДП - 1,39 млрд.
Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.
Майже тримісячні ОВДП продали на 33,6 млн грн, а річні папери з погашенням - на 149 млн грн.
Середньозважені ставки прибутковості за розміщеними облігаціями становили: по тримісячних ОВДП - 15,35%; річних - 14,27%; дворічних - 14,64%.
Нагадаємо:
22 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 3 мільярди гривень, більша частина з яких стали надходження від 3-річних ОВДП.
Економічна правда
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