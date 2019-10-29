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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1,6 міляьрда

Вівторок, 29 жовтня 2019, 17:39

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,6 мільярда гривень, більша частина з яких стали надходження від 2-річних ОВДП - 1,39 млрд.

Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

Майже тримісячні ОВДП продали на 33,6 млн грн, а річні папери з погашенням - на 149 млн грн.

Середньозважені ставки прибутковості за розміщеними облігаціями становили: по тримісячних ОВДП - 15,35%; річних - 14,27%; дворічних - 14,64%.

Нагадаємо:

22 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 3 мільярди гривень, більша частина з яких стали надходження від 3-річних ОВДП.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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