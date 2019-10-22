Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 3 мільярда
Вівторок, 22 жовтня 2019, 19:02
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 3 мільярда гривень, більша частина з яких стали надходження від 3-річних ОВДП.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.
Ставки дохідності склали:
- за 6-місячними ОВДП — 15,4% (зниження на 25 базисних пунктів);
- за 1-річними ОВДП — 14,8%; (зниження на 13 бп)
- за 3-річними ОВДП — 15,06% (зниження на 36 бп).
Нагадаємо:
15 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,15 мільярда гривень.
8 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,154 мільярда гривень, більша частина з яких становили надходження від 3-річних ОВДП.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua