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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 3 мільярда

Вівторок, 22 жовтня 2019, 19:02

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 3 мільярда гривень, більша частина з яких стали надходження від 3-річних ОВДП.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Ставки дохідності склали:

  • за 6-місячними ОВДП — 15,4% (зниження на 25 базисних пунктів);
  • за 1-річними ОВДП — 14,8%; (зниження на 13 бп)
  • за 3-річними ОВДП — 15,06% (зниження на 36 бп).

Нагадаємо:

15 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,15 мільярда гривень.

8 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,154 мільярда гривень, більша частина з яких становили надходження від 3-річних ОВДП.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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