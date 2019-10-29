Зеленський: Україна – це Apple, що починає свій шлях у гаражі

Президент Володимир Зеленський на відкритті інвестиційного форуму у Маріуполі порівняв Україну з компанією Apple та особисто пообіцяв захист кожному інвестору.

Про це він сказав у своїй промові під час відкриття форуму.

"Багато країн, які сьогодні процвітають, були на грані зникнення з лиця землі. Зневіра або знищує, або зрештою зробить тебе сильним. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми дійсно в дуже непростому становищі. Але ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз.

Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок. Зараз наша країна підводиться на ноги і іде вперед, але ці кроки невпевнені, адже ми маємо один важкий тягар", - заявив президент.

За його словами, головне завдання України - припинення війни та повернення усіх українських територій.

"Ми знаємо, що це можна зробити одним шляхом – дипломатичним", – додав він.

"Ви точно чули про бізнесменів, які не повірили в Google або прогавили придбати WhatsApp за невелику суму. Україна - країна можливостей і сьогодні вона стукає у ваші двері. Тому не прогавте можливість. Opportunity never knocks twice", - зазначив президент.

Він також пообіцяв захист кожному інвестору.

"Ми викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору", - додав Зеленський.

Економічна правда