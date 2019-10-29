Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін та оператори підписали угоду про покриття всієї України інтернетом

Вівторок, 29 жовтня 2019, 13:32

Кабінет міністрів підписав з 4 найбільшими операторами мобільного зв'язку щодо покриття всієї території України мережею мобільного інтернету.

Меморандум підписали під час інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня.

Меморандум уряд підписав разом з найбільшими мобільними операторами - компаніями "Інтертелеком", "Лайфсел", "Водафон" та "Київстар".

"Сьогодні підписали Меморандум з чотирма найбільшими мобільними операторами України про перерозподіл частот.

Оператори отримають конкурентні умови, за яких будуть змагатися між собою за кращу якість інтернету. Як результат - у компаній будуть нові можливості для інвестицій та розширення набору послуг. А у українців - якісний зв’язок у селах та на дорогах", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Уряд зі свого боку готовий надати максимальну підтримку в цьому процесі для мобільних операторів", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що суцільне покриття широкосмуговим Інтернетом в Україні буде реалізовано протягом півтора-двох років.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін інтернет Гончарук

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін створив раду з питань розвитку малого бізнесу та ФОПів 29 жовтня 2019, 11:36
Тютюнові компанії "збирають валізи": кому це вигідно і з чого все почалося 25 жовтня 2019, 09:30
Кабмін передав "Магістральні газопроводи" Мінфіну 24 жовтня 2019, 12:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!