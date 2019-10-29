Кабмін та оператори підписали угоду про покриття всієї України інтернетом
Кабінет міністрів підписав з 4 найбільшими операторами мобільного зв'язку щодо покриття всієї території України мережею мобільного інтернету.
Меморандум підписали під час інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня.
Меморандум уряд підписав разом з найбільшими мобільними операторами - компаніями "Інтертелеком", "Лайфсел", "Водафон" та "Київстар".
"Сьогодні підписали Меморандум з чотирма найбільшими мобільними операторами України про перерозподіл частот.
Оператори отримають конкурентні умови, за яких будуть змагатися між собою за кращу якість інтернету. Як результат - у компаній будуть нові можливості для інвестицій та розширення набору послуг. А у українців - якісний зв’язок у селах та на дорогах", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Уряд зі свого боку готовий надати максимальну підтримку в цьому процесі для мобільних операторів", - додав він.
Нагадаємо:
Раніше віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що суцільне покриття широкосмуговим Інтернетом в Україні буде реалізовано протягом півтора-двох років.
Економічна правда
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