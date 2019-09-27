Федоров: Україну повністю покриють інтернетом протягом півтора-двох років

Віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що суцільне покриття широкосмуговим Інтернетом в Україні буде реалізовано протягом півтора-двох років.

Джерело: інтерв'ю Федорова УП.

Деталі: Віце-прем'єр нагадав, що зараз йде процес перерозподілу частот між операторами мобільного зв'язку для звільнення діапазону, який використовується для широкосмугового доступу в Інтернет.

Пряма мова Федорова: "Є указ президента про перерозподіл частот. Ви не уявляєте, на якому рівні форсується і наскільки інтенсивно йде комунікація. Зараз відбуваються експерименти на частотах, тому що у деяких операторів є питання з приводу тих частот, які вони в рамках розподілу отримують.

Але ми задекларували, що на інвестиційному форумі в Маріуполі ми покажемо результат, коли пройде перерозподіл і коли покращиться Інтернет. Я думаю, що протягом півтора-двох років точно ми це все реалізуємо. Я не бачу просто іншого виходу. Неможливо, щоб це застопорилося".

Нагадаємо: Нацкомісія з питань зв'язку запропонувала перерозподілити між операторами мобільного зв'язку радіочастоти в діапазоні 800-900 МГц. Частоти в спектрі 900 МГц дозволяють покривати швидкісним Інтернетом великі площі. Саме таким шляхом можна забезпечити 4G для більш ніж 90% території України

Українська правда