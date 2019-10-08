Двоє членів Нацкомісії з тарифів заявили про відставку

Олександр Формагей і Євген Магльований, члени Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняли рішення залишити свої посади у регуляторі.

Про це у Facebook написав Формагей.

"Друзі, хочемо повідомити вас, що ми з Євгеном вирішили піти з Комісії, щоб надати можливість президенту України перезавантажити регулятор новими людьми та ідеями", - написав він.

"Своє майбутнє поки що пов'язуємо з навчанням", - додав Формагей.

Відповідаючи на питання, щодо наявності кворуму Нацкомісії, він зазначив, що, відповідно до закону про НКРЕКП, президент може тимчасово (терміном на три місяці) призначити необхідну кількість членів регуляторного органу.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.



До складу Нацкомісії мають входити сім членів, включно з главою регулятора. Після звільнення Формагея і Магльованого у комісії, крім голови Оксани Кривенко, залишаться також Олена Антонова та Дмитро Коваленко.

Економічна правда