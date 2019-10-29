Кабмін створив раду з питань розвитку малого бізнесу та ФОПів

Кабінет міністрів створив Координаційну раду з питань розвитку мікробізнесу та вдосконалив процедуру відбору майбутніх чиновників.

Відповідне рішення уряд ухвалив на виїзному засіданні 28 жовтня, передає Урядовий портал.

"На виконання указу президента України від 17 жовтня уряд затвердив положення про Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва. Мета діяльності ради – покращення умов для розвитку підприємництва, зокрема роботи фізичних осіб-підприємців (ФОП)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Кабмін удосконалив процедуру відбору майбутніх чиновників.

"Відтепер тестування кандидатів на посади буде проводитися в Центрі оцінювання Національного агентства з питань державної служби, що означає більш зручне та організоване тестування для усіх учасників, а також зменшить витрати часу конкурсних комісій та покращить прозорість оцінки результатів кандидатів", - заявили у пресслужбі уряду.

Нагадаємо:

Президент Зеленський наказав утворити координаційну ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва та залучити в неї представників громадських організацій в сфері малого бізнесу.

Також Зеленський доручив ввести дворічний мораторій на проведення перевірок ФОПів щодо дотримання ними порядку застосування касових апаратів.

Економічна правда