Богдан: Я не займаюсь якимись питаннями, пов'язаними з Приватбанком
Керівник Офісу президента Андрій Богдан запевняє, що не займається будь-якими питаннями, пов'язаними з судовими розглядами навколо Приватбанку.
Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".
"Я ... відмежувався від інформаційних потоків і не дотичний до прийняття будь-яких рішень по "Привату", - сказав Богдан.
На питання як давно він спілкувався зі своїм колишнім клієнтом, бізнесменом Ігорем Коломойським, Богдан відповів, що "іноді спілкується" з ним.
При цьому глава Офісу президента зазначив, що у нього з Коломойським "різні погляди на події, які відбуваються в парламенті, наприклад".
"Деколи наші погляди співпадають. Але в будь-якому випадку, не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський", - підкреслив Богдан.
Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Андрій Богдан: Я – вільна людина, я висловлюю свої думки і буду це робити далі
Нагадуємо:
Раніше в інтерв'ю Financial Times Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.
Гончарук сказав, що президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.
Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись "захистити інтереси" країни.
Згодом у прес-службі прем'єр-міністра заявили, що "інформація, яка міститься в матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності".
Економічна правда
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