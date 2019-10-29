Богдан: Я не займаюсь якимись питаннями, пов'язаними з Приватбанком

Керівник Офісу президента Андрій Богдан запевняє, що не займається будь-якими питаннями, пов'язаними з судовими розглядами навколо Приватбанку.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я ... відмежувався від інформаційних потоків і не дотичний до прийняття будь-яких рішень по "Привату", - сказав Богдан.

На питання як давно він спілкувався зі своїм колишнім клієнтом, бізнесменом Ігорем Коломойським, Богдан відповів, що "іноді спілкується" з ним.

При цьому глава Офісу президента зазначив, що у нього з Коломойським "різні погляди на події, які відбуваються в парламенті, наприклад".

"Деколи наші погляди співпадають. Але в будь-якому випадку, не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський", - підкреслив Богдан.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Андрій Богдан: Я – вільна людина, я висловлюю свої думки і буду це робити далі

Нагадуємо:

Раніше в інтерв'ю Financial Times Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.

Гончарук сказав, що президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.

Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись "захистити інтереси" країни.

Згодом у прес-службі прем'єр-міністра заявили, що "інформація, яка міститься в матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності".

Економічна правда