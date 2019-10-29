Всі розділи
Укр / Рус

Богдан: Я не займаюсь якимись питаннями, пов'язаними з Приватбанком

Вівторок, 29 жовтня 2019, 10:30
 

Керівник Офісу президента Андрій Богдан запевняє, що не займається будь-якими питаннями, пов'язаними з судовими розглядами навколо Приватбанку.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я ... відмежувався від інформаційних потоків і не дотичний до прийняття будь-яких рішень по "Привату", - сказав Богдан.

На питання як давно він спілкувався зі своїм колишнім клієнтом, бізнесменом Ігорем Коломойським, Богдан відповів, що "іноді спілкується" з ним.

При цьому глава Офісу президента зазначив, що у нього з Коломойським "різні погляди на події, які відбуваються в парламенті, наприклад".

"Деколи наші погляди співпадають. Але в будь-якому випадку, не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський", - підкреслив Богдан.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Андрій Богдан: Я – вільна людина, я висловлюю свої думки і буду це робити далі

Нагадуємо:

Раніше в інтерв'ю Financial Times Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.

Гончарук сказав, що президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.

Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись "захистити інтереси" країни.

Згодом у прес-службі прем'єр-міністра заявили, що "інформація, яка міститься в матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Богдан Приватбанк Коломойський

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вавриш будує новий ЖК на землі, що належить водію Богдана — Bihus.info 29 жовтня 2019, 09:50
Забудовник Вавриш прокоментував свої заморські подорожі з Богданом 8 жовтня 2019, 13:48
НАБУ проводить обшуки у корпорації "Богдан" 19 липня 2019, 11:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!