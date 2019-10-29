У будинку Дубневича проходять обшуки

29 жовтня у селі Зубра, що біля Львова, розпочалися обшуки в будинку колишнього народного депутата Богдана Дубневича.

Про це повідомляє Zaxid.net.

У якій справі проводяться обшуки - невідомо. Офіційного підтвердження від правоохоронних органів поки не надійшло. У прес-службі НАБУ повідомили, що інформація щодо цих слідчих дій уточнюється.

Оновлено. У пресслужбі НАБУ заявили, що проводять обшуки на Львівщині.

"Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування кримінального провадження за фактами можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків та недостовірного декларування колишнім і чинним народними депутатами", - йдеться у повідомленні.

"За попередньою оцінкою слідства, особи, причетні до злочину, впродовж 2013 - 2018 років, легалізували понад 2 млрд грн доходів, одержаних злочинним шляхом.

Попередня правова кваліфікація - ст.ст. 209, 212 та 366-1 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2018 року", - додали в НАБУ.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" зібрала і передала матеріали правоохоронним органам, згідно з якими брати Дубневичі завдали "мільйонних збитків" УЗ при покупці та постачанні анкерів.

Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

На початку квітня 2017 року НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.