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Поліція почала масово штрафувати водіїв, які заїжджають на смуги громадського транспорту

Понеділок, 28 жовтня 2019, 19:20
 
костянтин андріюк

Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту у Києві та виписала 2 тисячі штрафів на 1 мільйон гривень за 5 днів інспекції.

Про це заявив радник київського міського голови Максим Бахматов в інтерв’ю Хмарочосу.

"Сьогодні ніхто не знає, який рівень заторів в Києві та яка його динаміка кожен день... Тобто такого інструмента, який би показав рівень заторів, у нас немає. І наша перша задача – отримати цей інструмент, який би об’єктивно оцінював ситуацію з трафіком в Києві… Можливо, щось схоже на Яндекс.Пробки. Це, звісно, специфічна історія, але давала потрібний результат", - заявив радник Віталія Кличка.

Раніше Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

Метою новоствореної групи буде регулярне вимірювання трафіку Києва. Група взаємодіятиме з сервісами Uber, Bolt, Uklon и Waze, оскільки вони, за словами Бахматова, "вже дуже багато знають про трафік".

"Вже є перші результати роботи групи. Ми домовились з поліцією, що вони чергуватимуть у години пік (з 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора) на 12 смугах громадського транспорту та будуть виписувати штрафи тим, хто на них заїжджає", - заявив Бахматов.

"Знаєте скільки ми заробили на штрафах за п’ять днів? Близько мільйона гривень, 2 тисячі штрафів з 15 по 20 жовтня. Тепер ці смуги вільні, ними користується громадський транспорт, бо автівкам на ці смуги заїжджати тепер небезпечно", - сказав він.

За словами радника голови КМДА, не всі водії дотримуються правил дорожнього руху. 

"Камери зафіксували 27 автівок, які кожен день заїжджають на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Я попросив наш IT-департамент скласти цей список. Тепер можна сказати: "Ти, і ти, і ти – рагуль. Створюєш небезпеку для велосипедистів. Не даєш нормально проїхати громадському транспорту. Ми будемо тебе знаходити, карати і ґвалтувати. Морально, звичайно". І це все можна робити завдяки smart city технологіям", - заявив Бахматов.

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