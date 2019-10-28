Уряд готує список держкомпаній заборонених до приватизації

Уряд протягом трьох наступних місяців сформує та передасть парламенту перелік державних підприємств, які буде заборонено передавати на приватизацію.

Про це на пресконференції розповіла заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується стратегічних підприємств, уряд має протягом трьох місяців внести до парламенту перелік тих стратегічних державних компаній, де держава за собою залишить контрольний пакет акцій... Підготовка до приватизації великих підприємств займає від 6 до 12 місяців.

Великі підприємства не продаються з сьогодні на завтра. Острах, що якесь підприємство (до формування переліку, - ред.) буде продане - це фізично неможливо", - сказала Ковалів.

Вона підкреслила, що, окрім того, закон про приватизацію має широкий перелік майна, яке не може бути продане.

"Якщо майно не підлягає приватизації, то і підприємство не підлягає приватизації", - додала представниця президента.



Нагадаємо, 28 жовтня, президент Зеленський підписав указ про передачу Фонду державного майна, для подальшої приватизації, справи перших п'яти підприємств - готелю "Дніпро", ДП "Чайка", "Центрсервіс", "Технобуд" та "Українські телекомунікаційні мережі".